Госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News раскритиковал НАТО, назвав альянс «улицей с односторонним движением».

По его словам, Соединенные Штаты размещают свои войска в Европе для защиты стран-союзников, но когда помощь требуется Вашингтону, он ее не получает. Рубио подчеркнул, что Америке необходимо пересмотреть свое понимание НАТО. Он также сообщил, что военная операция США против Ирана находится на финальной стадии, но ее завершение - дело не ближайших дней.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявлял, что вопрос о будущем НАТО будет решен президентом Дональдом Трампом после окончания конфликта с Ираном, с учетом того, что ряд союзников отказались оказывать поддержку.

Накануне стало известно, что Франция не разрешила использовать свое воздушное пространство для транзита американских вооружений в Израиль. В ответ Дональд Трамп заявил, что Вашингтон этого не забудет.

Ранее сообщалось, что Дмитриев предрек Стармеру отставку из-за революции.

