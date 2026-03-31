Зеленский обсудит с США пасхальное перемирие

Украина обсудит перемирие на пасхальные праздники с Вашингтоном. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Завтра я буду разговаривать с американской командой, в том числе и по этому вопросу. Мы надеемся на результаты», — заявил Зеленский.

По его словам, Киев рассчитывает, что команда президента США Дональда Трампа поддержит инициативу.

Ранее украинский лидер заявил, что Киев пока не получил от России сигналов по энергетическому перемирию. По его словам, Украина готова прекратить удары по российской энергетике в случае аналогичных действий со стороны России.