В Турции заговорили о выходе страны из НАТО

Лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек намерен выступить с инициативой создания платформы по выходу Турции из НАТО. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Мы призовем все политические силы поддержать выход из НАТО и создать альтернативный стратегический альянс», — выступил он с инициативой.

Как рассказал политик, государство стоит перед необходимостью выхода из Североатлантического альянса и в конечном итоге покинет его.

По мнению турецкого политика, США и Израиль навязывают союзникам по НАТО собственную концепцию угроз и военные стратегии, при этом Россия, Иран и Китай рассматриваются ими как противники. Перинчек отметил, что интересы Европы отличаются от целей Вашингтона и Тель-Авива.

Кроме того, он уточнил, что Турция становится объектом давления со стороны США и Израиля, в том числе в Восточном Средиземноморье и Эгейском регионе.

Ранее турецкий аналитик Серхат Латифоглу заявил, что Турция в ближайшие годы обязательно выйдет из НАТО.