Cоюзник США вывел Рубио из себя

Вашингтон должен пересмотреть отношения с НАТО из-за позиции альянса по Ирану. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Все будет пересмотрено. Все это должно быть пересмотрено», — отметил он, комментируя отказ Испании дать свое воздушное пространство для ударов по Ирану.

Рубио также выразил сомнения в том, насколько членство США в НАТО является выгодным. По его словам, если альянс сводится к защите Европы без предоставления США права размещать базы, то такая модель выглядит неэффективной и вызывает вопросы о ее пользе для страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает планы радикально реформировать НАТО по принципу «pay to play», что означает «плати за игру», в результате чего участников альянса можно будет отстранять от участия в принятии ключевых решений, если те не доведут свои расходы на оборону до пяти процентов ВВП.