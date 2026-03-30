Трамп поделился своим интервью об Иране 1987 года

Президент США Дональд Трамп поделился своим интервью 1987 года, в котором он призывает Вашингтон захватить нефтяные объекты Ирана. Об этом пишет RT в Telegram-канале.

На кадрах архивного ролика бизнесмен открыто говорит собеседнице о том, что США следует захватить ряд нефтяных месторождений Исламской Республики, расположенных возле побережья.

По его мнению, Пентагону, в ответ на атаки против США, необходимо не только ввести войска на остров Харк, но и оставить их там, взять регион под постоянный контроль.

Трамп заметил также, что СССР не вмешается в том случае, если американские военные захватят нефтяные объекты.

Ранее Трамп сообщил, что США желают «захватить нефть в Иране» по сценарию Венесуэлы. Он добавил, что некоторые «глупые люди» в стране выступают против его действий, требуют завершить операцию.