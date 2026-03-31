Ермак обогнал Зеленского по деньгам

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил зарплату в размере более двух миллионов рублей. Об этом пишет издание «Главком» со ссылкой на официальную декларацию.

«Заработная плата Ермака составила 533,7 тысячи гривен (990,8 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»), компенсация за неиспользованный отпуск — 213,7 тысячи гривен. Также декларант получил 528 тысяч гривен дохода в виде процентов», — говорится в публикации.

Совокупный доход за 2025 год, пишет издание, составляет 1,27 миллиона гривен, что эквивалентно 2,36 миллиона рублей.

Андрей Ермак ушел в отставку с поста главы офиса президента Украины в конце ноября 2025 года. Это произошло после обысков антикоррупционных органов в рамках так называемого «Миндичгейта».