Нетаньяху отдал приказ военным в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился расширить зону безопасности на юге Ливана, который контролируют войска еврейского государства.

Об этом сообщает РИА Новости.

«По Ливану я дал указание еще больше расширить существующую зону безопасности, чтобы окончательно предотвратить угрозу вторжения и не допустить обстрела ракетами нашей границы», — сказал глава израильского правительства.

25 марта министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал перенести границу страны с Ливаном на фоне операций против группировки «Хезболла». По словам главы ведомства, конфликт Израиля и Ливана должен завершиться «радикальными изменениями, выходящими за рамки разгрома» Хезболлы. Река Литани протекает примерно в 30 километрах к северу от существующей границы между странами.

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых последствий боевых действий. Глава государства подчеркнул, что ни Вашингтон, ни Тегеран не могут ничего спрогнозировать, как и весь остальной мир.