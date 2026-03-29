Пашинян прокомментировал инцидент в храме

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не приказывал задержать участников инцидента в церкви Святой Анны. По его словам, полиция сама делает свою работу. Политика цитирует РИА Новости

В воскресенье премьер опроверг информацию о том, что он давал указание задержать граждан, невежливо обошедшихся с ним в храме Святой Анны в Ереване.

«Полиции для выполнения своих полномочий дополнительных указаний не нужно», — заявил Пашинян.

Политик посетил храм в праздничный день (сегодня Армянская апостольская церковь отмечает Вербное воскресенье). Когда охрана премьера прокладывала путь через толпу, чтобы он мог покинуть церковь, один из верующих заявил, что не отойдет и будет стоять в центре храма. Он сказал Пашиняну: «Не смей на меня так смотреть!».

Затем кто-то попытался дотронуться рукой до плеча премьера, но ему помешали руку телохранители.

После этого в церкви возникла суматоха. В итоге охрана вывела Пашиняна из церкви. В МВД Армении сообщили о задержании двух человек. Им инкриминируют хулиганство и «вмешательство в законную служебную и политическую деятельность должностного лица».