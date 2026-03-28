Канцлер Германии Фридрих Мерц высмеял Францию после заявления Парижа о военно-морской миссии для обеспечения судоходства в Ормузском проливе.

«Что ж, Франция планирует. Это всегда звучит несколько грандиознее, чем затем оказывается на самом деле», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на FAZ.

Так он прокомментировал сообщения о планах Франции отправить военную миссию в Ормузский пролив. Он уточнил, что сейчас у Франции есть один авианосец, который находится в Средиземном море. По его словам, реальные возможности по обеспечению мира в регионе возможны лишь при совместных усилиях европейских стран. Мерц отметил: «Я думаю, нам нужно честно сказать, что мы можем с военной точки зрения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, у Германии возникли разногласия с Францией по торговой политике ЕС и отношениям с США. Также СМИ заявили, что глава немецкого правительства намерен отомстить Парижу из-за провала конфискации российских активов, что может ударить по единству Евросоюза.