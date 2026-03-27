Мадуро предстал перед судом в США в кандалах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел второе судебное заседание в федеральном суде Манхэттена, будучи одетым в тюремную робу оливкового цвета. На ногах политика были зафиксированы кандалы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

При этом на время слушаний руки главы боливарианской республики были освобождены от наручников. По сравнению с первым заседанием, состоявшимся в январе, 63-летний венесуэльский лидер выглядит более похудевшим. В процессе слушаний Мадуро и его супруга Силия Флорес использовали наушники для синхронного перевода и делали заметки, а президент периодически советовался с адвокатом.

В США отказались прекратить дело против Мадуро

Заседание продлилось около 1,5 часа. Центральным вопросом стало препятствование со стороны американских властей возможности правительства Венесуэлы оплачивать юридическую защиту для президентской четы. Судья Элвин Хеллерстайн заявил, что не намерен прекращать дело, как того требует защита, ссылаясь на нарушение права ответчиков на выбранного ими адвоката. Вместе с тем судья пообещал в ближайшее время вынести решение по поводу необходимости обязать администрацию США разрешить Венесуэле финансировать адвокатские услуги для Мадуро и Флорес. Дата следующего заседания пока не определена.

Мадуро и его жена были задержаны в начале января в ходе спецоперации американских военных и правоохранительных органов в президентской резиденции в Каракасе, после чего доставлены в Нью-Йорк. Супругам предъявлены обвинения в причастности к наркотерроризму на протяжении более 25 лет, они содержатся под стражей в федеральном изоляторе Бруклина. Свою вину оба отрицают в полном объеме.