Лавров уличил США в цинизме

Слова и заявления США насчет «хладнокровного убийства» руководства Ирана являются проявлением цинизма. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью France Télévisions.

«Когда руководящие члены администрации президента США с бравадой и гордостью говорят о хладнокровных убийствах Верховного лидера Ирана и других членов руководства страны, то иначе как цинизмом это назвать трудно», — уличил Лавров.

Ранее иранский историк Фардин назвал убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи серьезным просчетом президента США Дональда Трампа. По его мнению, это помешает Трампу осуществить сценарий смены режима.