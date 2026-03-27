Лукашенко пригласил Ким Чен Ына посетить Беларусь

Среди важнейших итогов завершившегося накануне официального визита Президента Республики Беларусь в Пхеньян новостные порталы выделяют приглашение, которое Александр Лукашенко направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить Беларусь.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы всегда будем рады видеть Ким Чен Ына в Беларуси. Вчера во время переговоров Президент пригласил его посетить нашу страну", - подтвердила споксмен Лукашенко.

Что же касается результатов официального визита главы государства в КНДР, то они, по ее словам, "превзошли все ожидания".