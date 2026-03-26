Нетаньяху отдал распоряжение по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным уничтожить максимум объектов военной промышленности Ирана в течение 48 часов. Об этом сообщает газета New York Times (NYT), ссылаясь на израильских чиновников.

По данным издания, соответствующее распоряжение Нетаньяху отдал во вторник, 24 марта, после того, как получил план президента США Дональда Трампа по завершению конфликта с Ираном.

В статье отмечается, что спешка израильского премьера свидетельствует о его беспокойстве по поводу того, что мирные переговоры с Тегераном могут начаться в любой момент.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США предъявили Ирану список из 15 пунктов для урегулирования конфликта. В частности, они касаются свободы судоходства в Ормузском проливе, а также ракетной и ядерной программ Ирана.

Однако позднее в Белом доме опровергли эти данные, заявив, что «план из 15 пунктов, на который ссылаются многие СМИ, содержит много дезинформации».