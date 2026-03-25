Иран разрешил России проход через Ормузский пролив
Иран разрешил проходить через Ормузский пролив судам, принадлежащим государствам, которые считает дружественными. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, его слова приводит агентство Tasnim.
Он отметил, что к таким странам относятся Россия, Китай, Ирак, Индия и Пакистан.
«Не видим смысла позволять нашим противникам использовать пролив», — высказался Аракчи.
Ранее глава иранского МИД заявил, что администрация президента США Дональда Трампа заявлениями о переговорах признала свое поражение. По его словам, США направляют Ирану сообщения через различных посредников, однако это еще не означает, что Тегеран ведет переговоры с Вашингтоном.