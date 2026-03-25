Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп готов «обрушить ад» на Иран, если тот не пойдет на сделку с Вашингтоном. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Левитт, власти Ирана должны «принять поражение» и пойти на сделку с США. В ином случае, как заявила пресс-секретарь Белого дома, американская армия нанесет Тегерану самый сильный удар за все время.

При этом, Левитт также подчеркнула, что сам Трамп хотел бы решить конфликт в Иране мирным путем.

«Президент всегда отдает предпочтение миру. Нет необходимости в новых смертях и разрушениях. Но если Иран не примет реальность нынешнего момента, если он не поймет, что потерпел военное поражение и будет продолжать терпеть его, президент Трамп обеспечит ему самый сильный удар за всю историю», — заявила она.

Ранее Трамп высказался о великом военном достижении США в Иране.