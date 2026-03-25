Иран выступил с предупреждением соседям

Арабские страны могут стать новой целью Израиля.

С таким предупреждением своим соседям выступил постоянный представитель исламской республики при ООН в Женеве Али Бахрейни, сообщает ТАСС.

«Посол Бахрейни подчеркнул, что Иран не будет последней целью и что если эта тенденция сохранится, другие страны также станут более доступными целями для реализации планов режима», — заявили в пресс-службе правительства Исламской Республики.

Стал известен ответ Ирана на предложение США о прекращении огня

Ранее Иран выставил США пять условий завершения конфликта на Ближнем Востоке. Высокопоставленны иранский чиновник отметил, что Тегеран прекратит боевые действия тогда, когда сам этого захочет и когда будут выполнены его условия.