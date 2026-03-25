Ким Чен Ын встретил Лукашенко с конями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын начали официальную встречу. На ней также присутствовали кони, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Колоритный элемент торжественной церемонии — конница», — сообщают авторы канала.

Уточняется, что был произведен 21 залп почетным караулом в честь прибытия Лукашенко.

Александр Лукашенко прибыл в столицу КНДР — Пхеньян 25 марта. Там же планируется подписание договора о дружбе между Минском и Пхеньяном.

В 2025 году президент другой постсоветской страны — Азербайджана — Ильхам Алиев показал своему коллеге из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммаду ибн Заиду Аль Нахайяну шоу карабахских коней. Мероприятие прошло на равнине Джыдыр Дюзю в Карабахе.