На Украине пригрозили Трампу

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире YouTube-канала «И Грянул Грэм» пригрозил, что президенту США Дональду Трампу придется ответить перед избирателями за отказ покупать украинские дроны для защиты американских баз и союзников от иранских «Шахедов».

По словам чиновника, сейчас Киев предлагает готовые военные решения странам Ближнего Востока и Соединенным Штатам. Он подчеркнул, что сейчас, на четвертом году конфликта, страна компетентна в этом вопросе.

При этом Трамп отказался от помощи Украины в вопросе защиты от иранских дронов, напомнил Подоляк, поэтому в США могут задать вопрос, почему глава Белого дома принял подобное решение.

«Украина предлагала готовые решения, мы их не взяли, чтобы что? Чтобы увеличить цену войны для наших партнеров или цену жизни для наших сограждан? Ну, это хорошие вопросы, которые на внутреннем рынке можно задавать», — сказал советник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна готова дать дроны-перехватчики странам Ближнего Востока в обмен на ракеты PAC-3 (ракеты для систем Patriot).

В ответ Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не нуждаются в чьей-либо помощи, включая Украину, для защиты от иранских беспилотников в рамках конфликта на Ближнем Востоке.