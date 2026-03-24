Трамп обратился с призывом к странам НАТО

Страны, входящие в Североатлантический альянс, должны внести более существенный вклад в операцию против Ирана, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Репортеры в ходе брифинга в Белом доме попросили американского лидера раскрыть, принимают ли участие монархии Персидского залива в конфликте против Ирана. В частности, они попросили уточнить, обращался ли Вашингтон к союзникам в макрорегионе с просьбой о помощи.

«Да, немного, но больше это относится к НАТО», — заметил Трамп.

Глава США уточнил, что в отличие от партнеров по альянсу, «союзники в заливе действуют хорошо».

Ранее сообщалось, что Великобритания и Испания выступили против того, чтобы США использовали их военные базы в ходе операции против Ирана.

Вместе с тем, Лондон, Париж, Токио вошли в коалицию стран, выразивших желание внести вклад в обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

За несколько дней заявления о поддержке инициативы по Ормузу сделали 22 страны.