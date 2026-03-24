Трамп о переговорах с Ираном: главное

Президент США Дональд Трамп в ходе традиционного брифинга в Белом доме рассказал, как проходят переговоры с Ираном. «Рамблер» собрал его основные высказывания.

Отказ от ядерного оружия

Исламская республика пообещала никогда не пытаться получить ядерное оружие, заметил Трамп.

«Пункты номер один, два и три: у Ирана не может быть ядерного оружия. И его не будет. Мы обсуждаем это. Я не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия», — констатировал американский лидер.

Мирная сделка

«Все лидеры ушли. Никто не знает, с кем разговаривать. Но мы на самом деле ведем переговоры с нужными людьми, и они очень хотят заключить сделку. Вы даже не представляете, насколько сильно они хотят заключить сделку», — подчеркнул глава США.

Отказ от удара

«И, как вы знаете, сегодня у нас будет возможность уничтожить очень крупную электростанцию — одну из крупнейших в мире. И мы воздержались от этого только потому, что ведём переговоры», — уточнил Трамп.

Американская сторона на переговорах

В консультациях с иранским представителем участвуют вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, заметил политик.

Судьба Тегерана

«Если читать газеты, можно подумать, что силы равны. Что мы ведём тяжёлую борьбу. Но мы свободно действуем над Тегераном — именно над городом Тегеран, а не над всем Ираном. Мы действуем там без ограничений. Мы можем делать всё, что захотим», — подчеркнул Трамп.

Контроль над Ормузом

США будут контролировать все, что захотят, разъяснил политик.

Невероятно дорогой подарок

Иран сделал «очень значимый подарок», касающийся Ормузского пролива, стоящий огромную сумму денег, выразил восхищение Трамп.

«Они сделали кое-что вчера, что было удивительно. Они преподнесли нам подарок, и этот подарок прибыл сегодня. Это был очень большой подарок, огромная сумма денег, и я не скажу вам, что это за подарок, но это был очень значимый приз. Это не было связано с ядерным оружием, это было связано с нефтью и газом, и это была очень приятная вещь с их стороны», — заметил президент США.

Американский лидер подчеркнул, что этот жест убедил его в том, что США «имеют дело с правильными людьми» на иранской стороне переговоров.

Смена режима в Иране

В Иране появилась новая группа лидеров, это фактически смена режима. Вашингтону теперь предстоит посмотреть, как они себя проявят, уточнил Трамп.

Состояние армии Ирана

«Посмотрите сами: у них больше нет флота, ВВС и связи. Это огромная проблема, связь сильно ограничена», — заявил политик.

Успехи США

Соединенные Штаты имеют «огромные успехи» в военном конфликте с Ираном, отметил американский лидер.

Завершение войны