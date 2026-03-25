США представили Ирану план по выходу из конфликта

США представили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны. Об этом сообщил израильский 12-й телеканал (N12).

Ожидается, что переговоры по соглашению будут проведены в период месячного перемирия. По данным телеканала, в Вашингтоне утверждают, что Тегеран согласился со многими пунктами, однако фактических доказательств этого нет. При этом отмечается, что Иерусалим скептически относится к тому, что Иран согласится со всеми требованиями.

Как уточняет The New York Times, посредником в передаче плана выступил Пакистан. Как сообщает газета, план затрагивает вопросы ракетной и ядерной программ исламской республики, а также свободы судоходства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил своему помощнику Рону Дермеру следить за переговорами между США и Ираном на предмет соблюдения красных линий и соблюдения интересов страны. По данным Bloomberg, правительство Нетаньяху «с некоторой опаской» относится к тому, что Вашингтон может выбрать сделку, противоречащую интересам Иерусалима.