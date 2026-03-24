Елена Зеленская опозорилась в Белом доме

Общественная деятельница Елена Зеленская, супруга Владимира Зеленского, попала в щекотливую ситуацию в Белом доме, пишет РИА Новости.

По данным агентства, первая леди Украины прилетела в США на саммит международной коалиции «Содействуем будущему вместе».

На встрече также присутствовала Мелания Трамп. Супруга президента США Дональда Трампа произнесла приветственную речь и покинула зал заседаний.

После ее ухода Зеленская заявила, что Киев целиком и полностью поддерживает инициативы Мелании, рассматривает их как важный шаг в сфере детского образования.

При этом, по словам журналистов, Елена обращалась не к участникам мероприятия в целом, а к пустому стулу, на котором ранее сидела супруга Трампа.

Ранее сообщалось, что жена Зеленского похвасталась в соцсетях совместным фото с Меланией Трамп, сделанным после встречи на полях Генассамблеи ООН.