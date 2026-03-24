Президент Германии выступил против диалога с Россией

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил против диалога с Россией. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на местные СМИ.

Во время пресс-конференции Штайнмайер заявил, что Европе нельзя выстраивать свою безопасность вместе с Россией. По его словам, даже после завершения конфликта на Украине, взаимоотношения между Европой и РФ будут строиться на «предсказуемости конфликта».

«Я считаю, что даже после завершения конфликта вопрос с Россией будет заключаться не в мире, а в предсказуемости конфликта. Это станет следующим вызовом. Сегодня Европа должна организовать свою безопасность против РФ, а не с РФ», — заявил он.

Ранее Штайнмайер признал незаконной военную операцию США и Израиля против Ирана.