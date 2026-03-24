На Украине заявили о вымирании страны

На Украине ежегодно умирает на 300 тысяч человек больше, чем рождается.

О физическом вымирании страны заявил глава украинского Офиса миграционной политики Василий Воскобойник, передает в Telegram «Страна.ua».

«Мы физическим вымираем. У нас каждый год умирает больше, чем рождается, примерно на 300 тысяч человек. Это без войны», — заявил украинский эксперт.

Он добавил, что сейчас коэффициент рождаемости на Украине составляет 0,7 пункта, в то время как для воспроизводства населения он должен составлять 2,2 пункта.

Ранее стало известно, что население Украины ежегодно сокращается более чем на миллион человек из-за миграции и высокого показателя смертности при низкой рождаемости. Естественная убыль населения на Украине в 2025 году составила примерно 320 тысяч человек. Кроме того, согласно данным зарегистрированной миграции, через западную границу Украину ежегодно покидает около 830 тысяч человек.