Доступ немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) к конфиденциальным документам Евросоюза (ЕС) вызывает опасения, так как информация о важных обсуждениях может попасть в Москву. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС и четырех немецких парламентариев.

Немецкие депутаты, включая представителей АдГ, имеют доступ к базе данных, содержащей тысячи внутренних файлов ЕС. В нее входят, в частности, конфиденциальные записи со встреч послов, где обсуждаются геополитические вопросы, включая планы финансирования Украины за счет замороженных российских активов.

«Проблема в том, что у нас есть партия, в отношении которой есть обоснованные подозрения в утечке информации в Китай или Россию», — заявил депутат от «Зеленых» Антон Хофрайтер, глава комитета бундестага по делам ЕС.

Дипломаты признаются, что уже принимают меры предосторожности, но доступ АдГ к материалам оставляет «дыру» в системе безопасности.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что мира в Европе не будет без участия в России. По мнению политика, санкции и эскалация принесли вред, а для поддержания стабильного мира необходимо вести диалог с великими державами.