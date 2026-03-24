Самолеты-разведчики Австралии помогли Украине

Австралия помогала Украине с помощью своих самолетов-разведчиков Boeing E-7A Wedgetai, действовавших с территории ФРГ и Польши. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, пишет РИА Новости.

Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Мы продолжим работать с нашими европейскими партнерами. Например, наши самолеты E-7 действовали из Германии и Польши, оказывая помощь Украине», - заявил Энтони Альбанезе.

Премьер-министр также подчеркнул, что Австралия сделала «большую инвестицию», выделив для помощи Киеву около 1,7 млрд долларов.

Трамп обеспокоил Европу возможным шагом по Украине

Напомним, что в 2024 году украинские власти запросили у Австралии списанные бронетранспортеры Bushmasters и другую устаревшую военную технику. До этого ВСУ получили от Канберры шесть сотен картонных дронов для разведки и видеонаблюдения, а также 49 танков Abrams.