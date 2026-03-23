Нетаньяху заявил, что провел телефонный разговор с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, передает РИА Новости.

«Сегодня я разговаривал с нашим другом, президентом Трампом. Президент Трамп считает, что есть шанс использовать наши огромные военные успехи для реализации военных целей через соглашение, которое защитит наши жизненно важные интересы», — сказал политик.

При этом Нетаньяху сообщил, что израильские военные продолжают наносить удары по Ирану и Ливану. По словам премьера, Израиль будет защищать свои жизненно важные интересы в любой ситуации.

До этого президент США заявил, что приказал отложить удары по иранским энергообъектам на пять дней после «продуктивных переговоров» с Тегераном. На фоне этого сообщения цены на нефть резко упали. Однако в Иране о переговорах не слышали: президент Масуд Пезешкиан обвинил главу Белого дома в попытке сбить цены и выиграть время. В КСИР же считают, что США отступили, испугавшись ответных ударов по западной энергоинфраструктуре. Что известно о заявлении Трампа и реакции на него — в материале «Газеты.Ru».

Также 23 марта президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сказал, что колебания рынков энергоресурсов связаны с общей напряженностью в мире.