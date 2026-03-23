Страны Евросоюза могут остаться без СПГ из США

Европейский союз рискует лишиться поставок сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в разгар острого энергетического кризиса, если не выполнит условия торгового соглашения, подписанного в августе 2025 года. Такое предупреждение сделал постоянный представитель США при ЕС Эндрю Паздер в интервью британской газете Financial Times.

Дипломат прямо связал перспективы энергоснабжения Европы с ратификацией соглашения, которое предусматривает обложение всего европейского экспорта в США тарифами в 15 процентов. Паздер предупредил, что Евросоюз столкнется с серьезными последствиями, если Европарламент в третий раз отложит ратификацию или попытается добавить в документ дополнительные оговорки.

«Я не знаю, что произойдет с энергией, если они не закончат с соглашением», — заявил он.

Постпред США подчеркнул, что Америка по-прежнему заинтересована в ведении бизнеса с Европой, но условия могут стать значительно менее выгодными. Паздер отметил: «Я думаю, США все еще будут хотеть вести бизнес с Европой, но вот условия могут стать не такими выгодными". Он указал: "Общая обстановка точно не будет выгодной. И потом, ведь есть и другие покупатели». Постпред намекнул на то, что американские энергоресурсы могут быть перенаправлены на другие рынки в случае затягивания ратификации.

Дипломат также высказал мнение, что европейцы «должны были бы обязаться закупить энергоресурсы на триллион долларов, поскольку это не только обещание, что они купят эти ресурсы, это также обязательство, что США им их продадут». Это заявление отражает позицию Вашингтона, который рассматривает энергетическое сотрудничество как обоюдное обязательство, а не как одностороннюю уступку.

Напомним, что торговое соглашение между ЕС и США было заключено в августе 2025 года в ходе переговоров президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Документ предусматривает, что ЕС будет платить пошлины в 15 процентов за весь свой экспорт в США в обмен на нулевые пошлины для американского экспорта в Европу. Кроме того, Еврокомиссия обязалась обеспечить закупки у США энергоресурсов на 750 миллиардов евро до конца 2028 года, что составляет примерно три четверти всего европейского импорта энергоресурсов.

В условиях, когда Европа уже столкнулась с резким скачком цен на газ и нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива, потеря американского СПГ может стать катастрофическим ударом по европейской энергетической безопасности. Предупреждение Паздера звучит как ультиматум: если Брюссель не выполнит взятые на себя обязательства по ратификации и закупкам, Вашингтон может переориентировать потоки сжиженного газа на другие рынки, оставив Европу один на один с дефицитом и высокими ценами.