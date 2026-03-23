Умер владелец OnlyFans Радвинский

Леонид Радвинский, владелец популярной онлайн-платформы OnlyFans, скончался на 44-м году жизни после продолжительной болезни.

Владелец онлайн-платформы Леонид Радвинский скончался в возрасте 43 лет из-за тяжелой болезни, передает Bloomberg.

«Леонид Радвинский, миллиардер... владелец платформы для OnlyFans, скончался из-за рака», – говорится в публикации агентства.

Сервис OnlyFans позволяет авторам создавать и распространять контент, включая видео и текстовые материалы, за платную подписку. Площадка особенно популярна в индустрии развлечений для взрослых, а штаб-квартира компании расположена в Лондоне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года инвестиционная компания Architect Capital вела переговоры о покупке контрольного пакета акций OnlyFans. Агентство Reuters узнало о возможном заключении соглашения на сумму 8 млрд долларов.

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявлял о готовности приобрести популярную платформу.