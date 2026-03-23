Владимир Зеленский оказался окружён проблемами со всех сторон и подвергается давлению, которое может стать невыносимым.

С таким утверждением выступил американский журнал The American Conservative, отмечая, что давление на Зеленского исходит не только от американцев с требованием провести выборы, но и от результатов опросов общественного мнения.

«Общественность видит коррупцию, скандалы и растущий авторитаризм, и за четыре года разрушений все заверения в победе, членстве в НАТО, ускоренном вступлении в Европейский союз и возвращении утраченных территорий исчезли. Следовательно, доверие к Зеленскому падает», — говорится в статье.

Кроме того, как указывает издание, постепенное ослабление санкций против российской нефти лишь усиливает позиции Москвы, что усложняет ситуацию для Киева.

В Spectator ранее также писали, что Зеленский оказался в шатком положении.