Трамп назвал величайшего врага США

Величайшим, злейшим врагом Соединенных Штатов является Демократическая партия, рассказал президент США Дональд Трамп. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Накануне американский лидер рассказал на традиционном брифинге, что Вашингтон достиг своих целей на Ближнем Востоке — «стер с лица Земли» Иран.

Вместе с тем, добавил политик, в настоящий момент заключение мирной сделки с Тегераном не планируется.

«Теперь, после уничтожения Ирана, на первое место в списке величайших врагов Америки встала радикально левая и крайне некомпетентная Демократическая партия! Спасибо вам за внимание к этому вопросу», — разъяснил Трамп.

Напомним, что в США с 1 октября 2025 года по 12 ноября была приостановлена работа правительства. Шатдаун был вызван тем, что сенаторы от Демпартии проголосовали против республиканских законопроектов о финансировании.

Вслед за правительственным, начался шатдаун министерства внутренней безопасности. На его фоне сотрудники ведомства перестали выходить на работу, что привело к огромным очередям в аэропортах.

Ранее президент США пригрозил направить оперативников ICE в крупные американские города с тем, чтобы они провели задержания мигрантов в международных аэропортах.

Трамп уточнил, что пойдет на эту меру в том случае, если сенаторы не согласятся на сделку по МВБ США, которое на протяжении нескольких недель не получает финансирование от государства.