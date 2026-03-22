США изменили свою внешнюю политику, перестав быть «добрым гегемоном» и став непредсказуемым. Об этом в интервью The Telegraph заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Стубб отметил, что США превратились в «другой тип гегемона, все еще очень сильный». И теперь Вашингтон ведет иную внешнюю политику, нежели прежде.

«Разница в том, что в старые времена, когда США были добрым гегемоном, они сначала консультировались со своими союзниками о Ливии, Ираке и Афганистане, а также добивались одобрения Совета Безопасности ООН», — сказал финский президент.

По его словам, операция Израиля и США началась без информирования о ней союзников.

