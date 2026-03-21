Владимир Зеленский в последние месяцы перестал сдерживаться, начал открыто и резко критиковать Европу, пишут в статье для Responsible Statecraft обозреватели Тед Снайдер и Молли О'Нил.

Авторы статьи пояснили, что ранее раздражение у политика вызывала преимущественно Россия, выступавшая против вступления Украины в Евросоюз.

В дальнейшем Москва сняла свои требования, согласилась на вхождение Киева в организацию, но выяснилось, что ЕС выдвигал и выдвигает конкретные условия, не желает отступать от принципов, заложенных в его основе, пояснили обозреватели.

Вместе с тем, Зеленский настаивает на том, чтобы текст любого мирного соглашения содержал в себе не только гарантии приема Украины в ЕС, но точную, заранее определенную дату.

Европейские лидеры теоретически поддерживают вступление Киева, иные даже решительно высказываются в его пользу, но все же не желают менять правила соответствующей процедуры, заметили Снайдер и О'Нил.

В частности, как «нереалистичные» были отвергнуты идеи об «упрощенном членстве», «обратном расширении», членстве без льгот и ряд других инициатив.

Ранее в МИД России сообщили, что Зеленский ненавидит даже тех, кто его кормит, тех, чьи ботинки он совсем недавно буквально вылизывал.

Дипломаты уточнили, что украинский лидер испытывает негативные чувства к друзьям, врагам, а в особенности — к гражданам Украины, которые осмеливаются задавать вопросы и не желают отправляться на фронт.