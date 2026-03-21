Трамп отказался защищать Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив должны контролировать страны, которые его используют. Соединённые Штаты в их число не входят, написал американский лидер в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, если его попросят, США помогут этим государствам в их усилиях. Однако в этом не будет необходимости, как только иранская угроза будет искоренена. Американский президент отметил, что Вашингтон близок к достижению целей военной операции в Иране и обдумывает свёртывание войск на Ближнем Востоке.

Трамп захотел окончательно разойтись с важным союзником

Блокировка Ормузского пролива Ираном после начала военной операции США и Израиля привела к резкому скачку цен на топливо в Америке и Европе. Трамп призывал государства, которые используют морской путь, направить туда военные корабли, однако партнёры Вашингтона отказались.

Ранее Трамп уже призывал страны НАТО активнее участвовать в обеспечении безопасности в этом районе.