Посольство Украины в Италии исправило «Ресбублику»

Посольство Украины в Италии исправило написание названия страны на своем сайте с «Ресбублики» на «Республику». На это обратило внимание РИА Новости.

В разделе контактов на сайте украинского дипведомства название страны было указано с ошибкой. Итальянское слово «repubblica» было написано с ошибкой через букву B: «Rebubblica».

Отмечается, что написание было исправлено на следующий день после того, как ошибку заметили в российском интернете.

Ранее стало известно, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о понимании вето венгерского премьера Виктора Орбана на европейский кредит Киеву в 90 миллиардов евро. При этом представители правительства Италии отрицают, что премьер выступила с подобным заявлением.