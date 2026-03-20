В ЕС сделали неутешительный вывод после саммита

Саммит Европейского союза (ЕС) показал неспособность его лидеров к решительным действиям. К такому выводу пришли неназванные европейские чиновники в беседе с Politico.

«Редко когда неспособность блока играть ведущую роль в международных делах была столь очевидной», — утверждается в публикации.

По словам собеседника издания, на саммите не наблюдалось «никакого желания» как-либо вмешиваться в ситуацию вокруг Ирана. Кроме того, страны ЕС не смогли согласовать ни новые меры по этому вопросу, ни выделение кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. По данным издания, европейские лидеры признали, что ЕС не играет существенной роли в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул Брюссель после саммита лидеров ЕС в приподнятом настроении.