Президент Бразилии резко высказался в адрес США

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко высказался в адрес США, призвав мир не позволить Штатам считать себя хозяевами планеты. Об этом он заявил в ходе публичного выступления.

© Лента.ру

«Мы не можем допустить, чтобы кто-то считал, что владеет миром и рассуждал о захвате Гренландии, Панамского канала, Кубы, Венесуэлы. Это невозможно. Нашей планете нужен мир, а не война», — сказал он.

Лула да Силва также отметил, что ведущим странам мира следует «научиться уважать» право народов на самоопределение.

Президент Бразилии Лула да Силва: Трамп хочет единолично владеть новой ООН

Ранее президент Бразилии заявил, что в общении по телефону с американским лидером Дональдом Трампом была «настоящая химия».