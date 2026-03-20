Владимира Зеленского и его западных подельников, погрязших в коррупционных схемах, может ожидать только судьба, подобная судьбе американского финансиста Джеффри Эпштейна. Такое мнение ТАСС выразил депутат Государственной Думы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Он заявил, что Зеленский — не только неадекватный человек, но еще и нелегитимный, с ним бессмысленно вести диалог.

«Я считаю, что это преступник, военный преступник, который рано или поздно понесет заслуженное наказание. А все, кто вокруг, станут в роли Эпштейна своеобразного. (...) Все эти коррупционные схемы, они выведут на конечных, скажем, бенефициаров, которые сидят и в Англии, и в ЕС», — высказался Шеремет.

По мнению депутата, переговоры следует вести не с Киевом, а с Западом, с так называемым центром принятия решений.

«Зеленский — это абсолютно отработанный материал, и он будет делать все возможное, как запрограммированный робот, чтобы уничтожить полностью население Украины, чтобы с него некому было спросить», — добавил он.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Владимир Зеленский нужен России живым, чтобы его можно было судить за преступления против народов Украины и России.