Ким Чен Ын с дочерью прокатился на танке

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей дочерью Ким Чжу Э прокатился на новейшем основном танке во время посещения военных учений. Фотографии опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что 19 марта северокорейский лидер посетил учебную базу корпуса столичной обороны Корейской народной армии. Там он наблюдал за тактическими учениями пехотных и танковых подразделений по совместному наступлению, а также вновь ознакомился с боевыми характеристиками танка нового типа.

По словам Ким Чен Ына, данный танк является результатом семилетней работы.

«Я уверен, что в мире не существует бронетанкового оружия с такой мощной функцией самозащиты, как этот танк», — подчеркнул он.

Ранее Ким Чен Ын раскрыл боевые возможности нового северокорейского танка. Он отметил, что новинка оснащена системой дистанционного, интеграционного и автоматического управления огнем, а также комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ).