Орбан сообщил о «законном» шаге против Украины

Венгрия имеет законное право блокировать предоставление Европейским союзом (ЕС) Украине кредита на 90 миллиардов евро. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан по итогам саммита ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

«Украинцы установили нефтяную блокаду Венгрии. Процесс принятия решения о выделении кредита еще до конца не завершен, и с юридической точки зрения ситуация абсолютно ясна: мы имеем на это право», — сказал он.

Политик напомнил, что в декабре 2025 года Совет ЕС принял решение о выделении кредита Украине. Венгрия, по его словам, отказалась участвовать в этой инициативе, но и не мешала делать это другим.

«Однако с тех пор ситуация изменилась. Нас подвергли нефтяной блокаде, и я не могу делать вид, будто ничего не произошло», — заявил Орбан.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что европейские лидеры подвергли Орбана жесткой критике из-за блокировки кредита Украине. Он признался, что «никогда раньше не слышал такой резкой критики».