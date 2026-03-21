Трамп запретил Кубе брать нефть у России

Министерство финансов США включило Кубу в список стран, которым запрещено проводить сделки по продаже, транспортировке и выгрузке российской нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на обновлённую лицензию ведомства.

В перечень также вошли Иран, КНДР и новые российские регионы.

На данный момент Куба сталкивается с острой нехваткой топлива. С 9 января остров не получал поставок нефти. Последнюю отгрузку осуществила Мексика, однако затем поставки прекратились под давлением Вашингтона.

Ранее, 13 марта, США на месяц разрешили продажу нефти из России. Решение было связано с блокировкой Ираном Ормузского пролива. Лицензия распространялась даже на танкеры, внесённые в санкционный список.