Макрон выступил с призывом к США и Ирану

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к прямым переговорам между США и Ираном для завершения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

По прибытии на саммит лидеров стран ЕС Макрон отметил, что если добывающие мощности на Ближнем Востоке будут уничтожены, то последствия войны будут «гораздо более продолжительными».

«Поэтому я хотел бы, чтобы между США и Ираном могли также начаться прямые обсуждения по этому вопросу», — сказал он.

Французский лидер надеется, что стороны конфликта «одумаются», поскольку конфликт сказывается не только на затронутых странах, но и на мировом рынке.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Тегеран в ответ начал бить по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо стал наблюдаться на фоне фактической блокировки Ормузского пролива.