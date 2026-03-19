Анкара заинтересовалась атаками ВСУ по «Турецкому потоку»

Власти Турции изучают данные об ударах ВСУ по инфраструктуре газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

В Минобороны России сообщали об атаках ВСУ на инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае 11 и 12 марта. Станция обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». В ночь на 12 марта в районе станции были уничтожены десять беспилотников, объект не получил повреждений.

В «Газпроме» заявили, что 17-19 марта усилились атаки ВСУ на объекты критически важной инфраструктуры, обеспечивающей экспортные поставки по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

В частности, 22 беспилотника пытались нанести удары по компрессорной станции «Русская», три дрона пытались атаковать компрессорную станцию «Казачья», еще один - компрессорную станцию «Береговая».

Собеседник РИА Новости в Анкаре заявил, что турецкие власти изучают эту информацию. Агентство напомнило, что глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан в телефонном разговоре 17 марта обсудили безопасность газопроводов.