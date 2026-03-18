Воздушную тревогу объявляли в Киеве

В Киеве и ряде других областей на Украине была объявлена воздушная тревога, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные онлайн-карт украинского Минцифры вечером в среду.

© Московский Комсомолец

По данным журналистов, после 19 часов (по московскому времени) сигнал тревоги звучал как в Киеве и Киевской области, так и ряде областей на севере, юге и востоке Украины – речь идет о Николаевской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской областях.

Подробности уточняются, известно, что журналисты издания "Общественное" сообщили об отмене сигнала воздушной тревоги в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровске вечером среды прогремел взрыв.