Мерц обратился с призывом к Евросоюзу

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал страны Евросоюза к более активной роли в международных делах. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время своего выступления в бундестаге с правительственным заявлением по поводу предстоящего саммита Европейского совета Мерц заявил, что странам Европы настало время проявить свою субъектность. Он добавил, что члены Евросоюза должны использовать свои сильные стороны для более активной роли в международных делах, а также взять на себя заботу о своей безопасности.

«В этом Европейском союзе, насчитывающем 450 миллионов жителей, что на 100 миллионов больше, чем в Соединенных Штатах Америки, мы не хотим больше дешево продавать себя. Мы определяем свои интересы и одновременно выявляем средства, позволяющие эти интересы отстаивать. Мы понимаем, что другие тоже зависят от нас, а не только мы от них», — заявил он.

