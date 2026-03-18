Миллиардер из Дубая объяснил свое послание Трампу

Бизнесмен из ОАЭ Халаф Ахмад аль Хабтур, входящий в список Forbes с состоянием 2,3 млрд долларов, раскрыл подробности своего скандального обращения к Дональду Трампу, передает The Washington Post. В начале марта он опубликовал в соцсети X открытое письмо, в котором подверг резкой критике военную операцию США против Ирана.

Аль Хабтур, обращаясь к американскому лидеру, написал: «Кто дал вам право втягивать наш регион в войну? Подумали ли вы о последствиях для стран Залива?». Пост мгновенно разлетелся по сети, собрав миллионы просмотров и тысячи репостов. Однако спустя несколько дней публикация исчезла.

В интервью The Washington Post миллиардер пояснил, что удалил письмо не по своей воле. «Друзья» из ОАЭ и США попросили его убрать пост, объяснив, что сейчас не время обострять отношения с американцами. Аль Хабтур подчеркнул, что не собирался ни на кого нападать, а лишь хотел донести простую мысль: война убивает экономику региона.

«Нас не интересовала эта война. Это деловая страна», — заявил он.

При этом бизнесмен дал понять, что сделал выводы из этой истории. По его словам, Эмиратам пора рассчитывать только на собственные силы. В 2015 году аль Хабтур публично поддерживал Трампа, называя его «настоящим патриотом» и «стратегом с проницательным деловым умом».