Нефтедобывающие компании в Персидском заливе эвакуаируют персонал

Ряд нефтедобывающих компаний проводит эвакуацию персонала с объектов, расположенных в районе Персидского залива. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Соответствующее решение было принято после предупреждения Ирана о намерении атаковать объекты нефтегазового сектора в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

По сведениям издания, эвакуацию в числе прочих проводит компания Saudi Aramco, в качестве меры предосторожности выводится персонал с НПЗ в Эль-Джубайле.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также начал наносить удары по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

14 марта в США объявили о полном уничтожении всех военных объектов на иранском острове Харк в Персидском заливе, назвав это одним из самых мощных ударов в истории региона.