Трамп не принял подарок от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский хотел во время Мюнхенской конференции по безопасности подарить американскому коллеге Дональду Трампу iPad, отслеживающий ход боевых действий на Украине, однако тот не прибыл на мероприятие. Об этом заявил журналист Financial Times Кристофер Миллер в X.

«Честно говоря, я хотел подарить его Трампу в Мюнхене. (...) Почему? Потому что на моем iPad я могу сразу увидеть, какие атаки происходят — дроны, ракеты и так далее», — сказал Зеленский.

Впоследствии украинский лидер подарил этот планшет королю Великобритании Карлу III. По его словам, устройство позволяет отслеживать каждую цель в небе и ситуацию на фронте.

Зеленский прибыл с визитом в Лондон 17 марта. В Букингемском дворце он встретился с Карлом III.