Зеленский прилетел в Лондон

Владимир Зеленский сегодня прибыл в Лондон с официальным визитом, в ходе которого должен встретиться с генсеком НАТО Марком Рютте. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В аэропорту Владимира Зеленского встретил бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол Валерий Залужный, отмечает Life.

Ожидается, что в рамках визита Зеленский проведет встречи с королем Великобритании Чарльзом III, премьер-министром Кираном Стармером, а также генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Кроме того, запланировано выступление Зеленского перед членами парламента Великобритании.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что США и Израиль, начав военную операцию против Ирана, активно расходуют ракеты Patriot, необходимые Украине. Война на Ближнем Востоке уже привела к конкуренции между Европой, которая покупает оружие для Вооруженных сил Украины, и Пентагоном, отметили источники изданий.