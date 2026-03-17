Германия решила вмешаться в войну США с Ираном

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин попросил США и Израиль делиться информация о войне с Ираном, сообщает РИА Новости. Министр отметил, что Германия будет готовиться к переговорам, которые могут начаться в какой-то момент.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны Али Хаменеи, Иран в ответ начал запускать ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил 16 марта, что конфликт не удастся решить военным путем. Он призвал найти решение в политической плоскости. Позже Вадефуль сообщил, что Германия попросила США информировать немцев о ходе войны.

«Нам нужна информация о том, когда военные цели будут считаться достигнутыми», - подчеркнул министр.

Макрон созвал совет обороны и нацбезопасности на заседание по Ирану

По его словам, Германия считает, что ЕС и странам Персидского залива необходимо подготовиться к переговорам, которые могут начаться позже. Ранее США и Иран несколько раз публично отвергали идею переговоров.